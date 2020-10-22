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Україна отримає вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 08:38
Україна отримає вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Україна отримає свою вакцину від COVID-19 через рік. Зараз шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Федоров.

За його словами, вакцина - це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект.

"Якщо все буде добре, а це дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину", - сказав Фаворов.

Вчений розповів, що наступні етапи передбачають проведення клінічних випробувань - безпосереднє тестування препарату на людях. Дослідники планують перейти до клінічної фазі через три місяці.

"Зараз ми шукаємо партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату. Сьогодні зустрічалися з кількома установами і поки зупинили свій вибір на компанії "ФармаК". Будемо вивчати, які у них є для цього засоби, наскільки вони готові відповідати міжнародним стандартам з виробництва вакцини", - розповів Фаворов.

Нагадаємо, група вчених презентувала президентові України Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Зазначимо, МОЗ не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу.

До цього міністр Максим Степанов не виключав закупівлю російської вакцини від коронавірусу.

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