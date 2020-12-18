Украина получит транш от МВФ уже в начале следующего года, - Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сроки получения Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Транш ожидается уже в начале 2021 года.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Шмыгаль отметил, что уже на следующей неделе свою работу начнет миссия МВФ.
"Буквально час назад, президент Украины совместно с МВФ вышли с сообщением, что уже в начале следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится", - сказал премьер.
Напомним, сегодня представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал дату начала работы миссии. Миссия МВФ планирует дистанционно обсудить с украинскими властями последние экономические события.
До этого Шмыгаль рассчитывал, что Украина получит очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.
Кроме того, министр финансов считал, что Украина еще имеет шанс получить транш от МВФ до конца 2020 года.
В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости Денис Шмигаль, Сергей Марченко, Ольга Голубовская и другие в студии обсуждают Госбюджет 2021. Также думают над тем, не поедут украинские врачи на заработки в Польшу и хватит ли средств на заработную плату медработникам. Кроме того, Савик Шустер возьмет эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"Свобода слова Савика Шустера" от 18 декабря
Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.
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Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.
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А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".
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Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.
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Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.
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