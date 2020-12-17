В Кабмине ждут следующий транш МВФ в феврале-марте 2021 года

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина однозначно получит не раньше 2021 года. Ожидается, что транш от МВФ поступит в конце зимы - начале весны следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Большой онлайн-разговор НВ".

Такие сроки, по словам главы правительства, являются реалистичными, если не будет опять "сюрпризов".

"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ", - сказал премьер.

Напомним, в правительстве ожидают, что дата миссии МВФ в Украину будет объявлена в ближайшие недели. Шмыгаль заявлял, что дата приезда миссии МВФ в Украину может стать известна в декабре.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина еще имеет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года.