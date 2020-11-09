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Боевики отказались открыть пропуск через КПВВ "Счастье" и "Золотое"

Новина українською → Луганск, Понедельник 09 ноября 2020 14:39
Боевики отказались открыть пропуск через КПВВ "Счастье" и "Золотое" Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 10 ноября, несмотря на открытие контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье", не будет открыт пропуск по этим дорожным коридорам. Оккупационная власть отдельных районов Луганской области считает, что открытие КПВВ было не согласовано.

Об этом заявила представитель так называемой "Луганской народной республики" Ольга Кобцева, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, КПВВ не будут работать, поскольку Украина якобы сменила переговорную позицию и отказалась оборудовать пункт пропуска "Счастье" для проезда автомобилей.

"В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска - это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска завтра с утра не состоится", - добавила Кобцева.

Она также подчеркнула, что график работы КПВВ якобы не был согласован.

Напомним, ранее представители отдельных районов Донецкой области отказались возобновить пропуск во всех КПВВ. Там подчеркнули, что продолжит работать только КПВВ "Еленовка" (два дня в неделю), а несогласованное возобновление пропуска на всех пунктах якобы ухудшит эпидемиологическую ситуацию в регионе.

В то же время украинская сторона пока не отреагировала на заявления ОРДЛО. Пока известно, что КПВВ завтра откроются, а штаб операции Объединенных сил уточнил график работы.

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