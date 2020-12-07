Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину, - МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину. Эта тема присутствует на повестке дня.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех - президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах - все над этим работаем, ищем, договариваемся", - рассказал министр.

Кулеба отметил, что Министерству здравоохранения помогли в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX.

Также ведется работа на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно.

Глава МИД пояснил, что пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.

"Не останемся (в конце очереди, - ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX, и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - заверил Кулеба.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Как писало РБК-Украина, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы с глобальным механизмом COVAX. В рамках этого механизма Украина получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.