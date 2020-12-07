ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину, - МИД

Новина українською → Украина, Понедельник 07 декабря 2020 09:24
Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину. Эта тема присутствует на повестке дня.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех - президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах - все над этим работаем, ищем, договариваемся", - рассказал министр.

Кулеба отметил, что Министерству здравоохранения помогли в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX.

Также ведется работа на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно.

Глава МИД пояснил, что пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.

"Не останемся (в конце очереди, - ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX, и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - заверил Кулеба.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Как писало РБК-Украина, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы с глобальным механизмом COVAX. В рамках этого механизма Украина получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Вакцина Дмитрий Кулеба Коронавирус
NEWS
Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
Милан Лелич, Анастасия Рокитна Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
DAILY
Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину