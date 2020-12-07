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Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину, - МЗС

Новость на русском → Україна, Понеділок 07 грудня 2020 09:24
Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину. Ця тема присутня на порядку денному.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Тема вакцини присутня на порядку денному і в тезах до розмови у всіх - президента, моїх, міністра охорони здоров'я, послів в окремих країнах - всі над цим працюємо, шукаємо, домовляємося", - розповів міністр.

Кулеба зазначив, що Міністерству охорони здоров'я допомогли на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX.

Також ведеться робота на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччині, щоб це питання було вирішене позитивно.

Глава МЗС пояснив, що поки кілька рано говорити про конкретику, бо тільки пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.

"Не залишимося (у кінці черги, - ред.) і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім стосункам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні в 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.

Як писало РБК-Україна, 5 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи з глобальним механізмом COVAX. У рамках цього механізму Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

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