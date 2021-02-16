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Украина в космосе: спутник еще не готов, но для запуска выбрали SpaceX

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 11:50
Украина в космосе: спутник еще не готов, но для запуска выбрали SpaceX Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Компанию Илона Маска SpaceX выбрали для запуска украинского спутника "Сич 2-30" в космос. Его могут запустить в декабре 2021 года.

Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам экономического развития, передает пресс-служба Аппарата ВР.

В.и.о главы Государственного космического агентства Украины Михаил Лев сообщил о переговорах с этой компанией.

"Есть понимание, что есть свободный слот в декабре 2021 года для запуска украинского спутника”, - сообщил он.

Утвержден генеральный график окончания оптико-волоконной системы "Сич 2-30 (2-1)" и наземного сегмента. По словам исполняющего обязанности агентства, спутник готов на 85%, если говорить об орбитальном сегменте, а наземный сегмент готов на 45%.

Михаил Лев заявил, что в общем спутник еще не готов к запуску.

Комитет ВР решил направить официальный запрос вице-премьер-министру и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности с вопросами относительно стадии готовности спутника, рисках его незапуска в текущем году и деталях переговоров со SpaceX.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о переговорах Украины со Space X.

Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Напомним, сегодня SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink.

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