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Украина и Иран начали второй этап переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ

Автор: Анастасия Рокитна

В Тегеране начались переговоры о сбитом украинском самолете. Это уже второй этап переговоров между Украиной и Ираном.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Стороны будут обсуждать дальнейший ход расследования и другие важные аспекты - авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций.

"Начали второй раунд переговоров с Ираном относительно сбития самолета рейса МАУ PS752. Будем работать два дня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

В конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

Отметим, 8 января 2020 года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки

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