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Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами из-за решения КСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления конституционного кризиса. Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского.

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Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - заявил он.

О каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, глава внешнеполитического ведомства не пояснил.

Напомним, недавно Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронных деклараций. Позже работа системы е-деклараций была возобновлена по распоряжению Кабмина.

После этого президент Зеленский внес в парламент предложение прекратить полномочия всех судей КСУ для восстановления добропорядочности украинского судопроизводства.

Как писало РБК-Украина, эта предложение Зеленского было поддержано в Европарламенте. В ЕП также надеются, что украинские нардепы поддержат это предложение.

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