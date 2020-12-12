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Украина хочет расширить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует расширить сотрудничество с Европейским союзом в сфере безопасности. Сейчас Министерство обороны рассматривает возможность участия в рамках программы структурированного сотрудничества Европейского Союза (PESCO).

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Соответствующий вопрос Таран обсудил во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Андрей Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины… С этой целью оборонное ведомство продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВС Украины и достижения критериев членства в Североатлантическом Альянсе", - сообщили в Минобороны.

Программа постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) была создана в 2017 году. Программа направлена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что PESCO направлено на "укрепление европейского столпа внутри НАТО". Участие в PESCO является добровольным. Сейчас к ней присоединились 25 стран ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина готова увеличить свой вклад в операции НАТО.

Также сообщалось, что НАТО усилит поддержку Украины на фоне агрессии Российской Федерации в Черном море.

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Новости Украины ЕвросоюзМинистерство обороны УкраиныбезопасностьАндрей Таран