ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ермак: мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе"

Новина українською → Украина, Воскресенье 04 октября 2020 01:54
Ермак: мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе" Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу уже готов. У международных партнеров не возникает сомнений относительно позиции Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Ермак подчеркнул, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи", - заяви Ермак.

По его словам, осталось только получить ответ от визави. При этом он не раскрывал детали мирного плана.

Андрей Ермак также заявил, что сейчас между Украиной и РФ идет обмен документами для подготовки нормандского формата.

Во время визита в Австрию Зеленский заявил, что встреча советников в нормандском формате может состояться в скором времени. При этом точной даты пока нет.

При этом в Кремле сообщали, что саммит "нормандской четверки" следует ждать в обозримом будущем, хотя и отметили, что сейчас бесполезно фиксировать конкретные даты.

Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский признался, что ведет ограниченную коммуникацию с президентом России Владимиром Путиным. При этом она имеет предметный характер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс Андрей Ермак Нормандский формат
NEWS
Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом