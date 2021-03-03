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Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили

Автор: Анастасия Рокитна

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Как сообщается, он угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что Емельянов, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов и заместителя главы этого ведомства, использовал служебное положение и оказывал давление на судей по делам в 2014 году, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

В период с 2013 по 2014 год судья вмешивался в процесс судопроизводства, шантажировал и угрожал судье Хозяйственного суда Киева Алле Прыгуновой, говорится в решении судей.

"Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду", - отметили в ВСП.

"Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

Отметим, в 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.

Напомним, Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Владимира Зеленского.

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