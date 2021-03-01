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Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 10:23
Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".

Из-за отсутствия трети судей, граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов, отметил Зеленский.

"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - считает президент.

По его словам, систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.

"Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", - сообщил он.

Напомним, Рада пересмотрит судебную реформу после критики Владимира Зеленского.

Ранее президент назвал судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.

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