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Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не пускает его в здание КСУ

Новина українською → Киев, Суббота 23 января 2021 16:22
Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не пускает его в здание КСУ Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий решил судиться с Управлением госохраны. Ее сотрудники не пускают судью в здание КСУ.

Об этом известно из данных сайта "Судебная власть Украины".

Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управление государственной охраны, а третье лицо - Госбюро расследований.

Пока по иску 640/1254/21 утвержден только состав судей, которые будут его рассматривать.

Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, которое не пускает его в здание КСУНапомним, сотрудники Управления госохраны неоднократно не пускали Тупицкого в здание Конституционного суда после его возвращения из отпуска. В ведомстве объяснили свои действия тем, что согласно указу президента от 29 декабря, Тупицкого запрещено допускать к помещению КСУ сроком на два месяца.

В конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Также Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратится в Конституционный суд Украины. Обращение касается соответствия Александра Тупицкого требованиям к судье КСУ.

На этой неделе также следователи ГБР сообщили о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия.

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