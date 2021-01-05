ЦИК просит выяснить до 15 января, возможны ли местные выборы в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия просит Луганскую и Донецкую областные государственные администрации предоставить информацию о возможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов. Выборы планируют провести 28 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выборы хотят провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"В случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 не позднее 17 января 2021 года", - сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности во время проведения выборов.

"Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА (областных военно-гражданских администраций)", - добавили в ЦИК.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о невозможности проведения местных выборов в ОРДЛО в ближайшей перспективе.

Также РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов.