В США закрыли избирательные участки в более половины штатов: кто лидирует
В США уже закрылись избирательные участки в 32 штатах. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
Об этом свидетельствуют данные Reuters.
Так, у Байдена 80 голосов выборщиков, в то время как у его оппонента Дональда Трампа 51.
Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания.
Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.
Стоит отметить, что обработка голосов продолжается. И в некоторых ключевых штатах, таких как Техас, Флорида, Северная Каролина, лидер президентской гонки может изменится, так как оба кандидата имеют примерно одинаковое количество голосов. Подсчет продолжается.
Отметим, что предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром.
Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.