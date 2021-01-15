Трамп не уйдет в отставку как Никсон. Запретил окружению даже говорить об этом

Президент США Дональд Трамп за несколько дней до возможного импичмента исключает возможность добровольной отставки по примеру 37-го президента США Ричарда Никсона. Более того, ему не нравятся такие сравнения, и он запретил своему окружению даже говорить об этом.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что недавно Трамп пресек обсуждение добровольной отставки среди своих советников. Он также дал им понять, что запрещает любое упоминание Никсона. В частности, потому, что не может рассчитывать на быстрое помилование со стороны вице-президента Майка Пенса, как в свое в время с Никсоном сделал Джеральд Форд.

Также сообщается, что Трамп попросил устроить ему пышные проводы в день инаугурации Джо Байдена на следующей неделе.

В окружении действующего президента США отмечают, что он обеспокоен возможными юридическими и финансовыми проблемами. Источники подчеркивают, что он хочет собрать команду юристов для обжалования его возможного импичмента. Кроме того, Трамп обижен на республиканцев, которые "бросили его в тяжелое время".

Отметим, Ричард Никсон добровольно ушел в отставку до объявления импичмента в 1974 году на фоне Уотергейтского скандала, который касался прослушки офиса Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании 1972 года.

Напомним, ранее американские СМИ писали, что после второго объявления импичмента Трамп разозлился и изолировался.

Также стало известно, что Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты в случае импичмента.