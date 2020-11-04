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Трамп о результатах выборов в США: мы выиграли везде

Новина українською → США, Среда 04 ноября 2020 09:29
Трамп о результатах выборов в США: мы выиграли везде Фото: Дональд Трамп (скрин с трансляции)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов феноменальными. По его словам, он выиграл везде.

Об этом Трамп завил во время брифинга.

Трамп заявил, что был готов сегодня объявить о победе на выборах президента, однако этому помешало замедление подсчета голосов.

"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты - они просто феноменальные. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть. Мы выигрываем Мичиган, Висконсин, нам даже не нужны все эти штаты для победы", - сказал Трамп.

При этом он добавил, что была группа людей, которые хотели лишить американцев права голоса. Несмотря на это, на выборы пришло большое количество американцев.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что он выигрывает выборы президента США, но у него пытаются "украсть" победу.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента во всех штатах. За должность президента борются Дональд Трамп и Джо Байден.

Также сообщалось, что, по предварительным результатам, Трамп лидирует в шести ключевых штатах.

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