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Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 08:00
Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах Фото: выборы в США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Жители всех американских штатов имели возможность проголосовать на выборах президента США. Избирательные участки закрылись.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, последними проголосовали Гавайи (голосование там завершилось в 7 утра по киевскому времени) и Аляска (8 утра по киевскому времени)

Всего, по данным ряда американских СМИ, предварительные результаты указывают на то, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден. Он лидирует в штатах Калифорния (55 голосов), Нью-Йорк (29 голосов), Вашингтон (12 голосов), Вирджиния (13 голосов) и других.

В то же время его оппонент Дональд Трамп набрал большее количество голосов в таких ключевых штатах, как Техас (38 голосов), Флорида (29 голосов), Северная Каролина (15 голосов) и других.

Подсчет голосов продолжается.

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

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