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Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа, - Axios

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 09:50
Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа, - Axios Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Представители Республиканской партии в связи с беспорядками в США могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа. В частности, действующие сотрудники его администрации и члены Конгресса готовы обсуждать такие сценарии.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По данным Axios, республиканцы могут пойти на этот шаг, поскольку опасаются, что еще две недели пребывания Трампа у власти могут привести к новым беспорядкам и столкновениям. При этом представители Республиканской партии считают, что эскалация отрицательно скажется на имидже политической силы.

В качестве возможных вариантов в Республиканской партии называют процедуру импичмента, на которую, по всей видимости, не хватит времени. Кроме того, обсуждается применение 25-й поправки к конституции США.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы просят вице-президента Майка Пенса задействовать именно эту поправку. Она допускает отставку президента по требованию вице-президента и большинства руководителей органов исполнительной власти.

Несколько топ-чиновников Белого дома уже ушли в отставку после беспорядков.

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