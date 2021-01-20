Дональд Трамп вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме. Он считается президентом до 12:00 по местному времени, после чего в должность президента вступит Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube.

Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Церемония отъезда Трампа будет сопровождаться традиционным военным салютом из 21 орудия.

Дональд Трамп является 45-м президентом США, заняв этот пост 20 января 2017 года. Во время осенних президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.

За время своего президентства Трампу дважды пытались объявить импичмент. Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Вторая процедура импичмента была инициирована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, из них 1 полицейский.

Отметим, на данный момент Байден вместе с Камалой Харрис, которая займет пост вице-президента США, по традиции, направляются на церковную службу. В полдень Байден и Харрис будут приведены к присяге.