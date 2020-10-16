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Тихановская планирует визит в Украину

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 13:02
Тихановская планирует визит в Украину Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

Тихановская приветствует позицию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности поддержать санкции.

"Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", - отметила она.

Оппозиционерка выступает за взаимовыгодные отношения с Украиной.

"На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда ты начинаешь говорить. Я отвечаю: "Нет, они не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе". В ближайшее время мы планируем поездку в Киев. После местных выборов уже", - отметила Тихановская.

Отметим, она не уверена, что президент России Владимир Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий 2014 года.

Напомним, Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск.

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