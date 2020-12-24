Суд по Татарову перенесли из-за неразберихи с передачей дела в СБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, принято решение о переносе судебного заседания на 28 декабря на 12:30. До этой даты должны прояснить, есть ли процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, сегодня стало известно, что дело Татарова из подследственности САП и НАБУ передали Службе безопасности Украины.

Фото: суд по делу Татарова (РБК-Украина)

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина, что дело Татарова было передано на расследование СБУ по решению Печерского райсуда Киева.

Сегодня ВАКС должен был избрать ему меру пресечения. Обвинение просило для него арест с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен.

Антикоррупционные органы подозревают Татарова в причастности к коррупционной схеме. Якобы он передал взятку в виде машиноместа за вывод судебного эксперта по делу об афере с жильем для Национальной гвардии.