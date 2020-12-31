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Суд отправил Микитася под стражу

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 22:39
Суд отправил Микитася под стражу Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Максиму Микитасю. Его отправили под стражу до 27 февраля 2021 года без права внесения залога.

Заседание суда транслировалось в YouTube.

Суд постановил арестовать Микитася прямо в зале суда. Экс-нардеп сможет подать апелляцию на решение суда с 4 января. На это у него будет 5 дней.

Отметим, Микитася считают подозреваемым в заказном похищении человека и вымогательстве денег. До этого бывший нардеп пошел на сотрудничество с НАБУ в деле, в которые его подозревали в организации аферы с квартирами Национальной гвардии. Через соглашение о сотрудничестве Микитася выпустили из СИЗО.

Теперь его преследуют в новом уголовном деле, но НАБУ заявляет о давлении на своего обличителя коррупции. В полиции заявляли, что все доказательства в новом деле Микитася являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором.

Напомним, меру пресечения Микитасю начали избирать еще вчера, но сторона защиты заявила отвод судье. По мнению адвокатов Микитася, произошло нарушение процедуры автоматического распределения судей. Поэтому избрание меры пресечения Микитасю перенесли на 31 декабря.

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Суд отправил Микитася под стражу
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Суд отправил Микитася под стражу
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