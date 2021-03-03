Суд в России огласил приговор крымскому активисту: 5 лет тюрьмы и штраф

Мужчине огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года, сообщила Денисова.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконной аннексию Крыма", - заявила она.

Денисова отметила, что мужчина в пожилом возрасте, у него есть хронические заболевания.

"Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля", - написала она.