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Суд в России огласил приговор крымскому активисту: 5 лет тюрьмы и штраф

Автор: Анастасия Рокитна

Южный окружной военный суд, который в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Мужчине огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года, сообщила Денисова.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконной аннексию Крыма", - заявила она.

Денисова отметила, что мужчина в пожилом возрасте, у него есть хронические заболевания.

"Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля", - написала она.

Напомним, президент Украины заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги. В частности, санкции за нарушение прав человека.

Зеленский также заявил, что не верит в восстановление отношений между Евросоюзом и Россией до деоккупации Крыма и Донбасса.

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