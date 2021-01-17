Под стражу по прилету. Что известно о задержании Навального

Оппозиционер Алексей Навальный задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске. Подробнее о том, что известно о задержании Навального - в материале РБК-Украина.

Реакция на задержание Навального

Одной из первых на задержание Навального отреагировала правозащитная организация Amnesty International, которая "считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения".

Литва, Латвия и Эстония в совместном заявлении отметили, что задержание Навального абсолютно неприемлемо и потребовали его освобождения. В заявлении отмечается, что Евросоюз должен реагировать быстро и если Навальный не будет освобожден, то необходимо рассмотреть введение санкций против РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о задержании Навального ничего не знает.

Задержание Навального

Навального задержали при прохождении пограничного контроля, где вместе с ним была его супруга, адвокат и пресс-секретарь. При этом Навальному не сообщили причину задержания, отказали в сопровождении адвоката, а также не поставили штамп в паспорт о пересечении границы РФ. Навального увели пограничники, отметив, что если он откажется с ними пройти, они "будут вынуждены применить силу".

Спустя несколько минут ситуацию с задержанием Навального прокомментировала российская ФСИН. Там заявили, что Навальный будет под стражей до тех пор, пока ему не изберут меру пресечения. Во ФСИН также заявили, что Навальный "находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока".

После задержания у Навального заявили, что им не известно, куда увели политика. Однако, позже адвокат оппозиционера Ольга Михайлова в комментарии "Медузе" сообщила, что он находится в транзитной зоне аэропорта, вход туда запрещен, а его загранпаспорт у пограничников.

Возвращение в Москву

13 января 2021 года Навальный записал видеоролик в соцсети, в котором заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. Сразу после этого в России заявили, что задержат Навального сразу по прилету. Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что ничего не боится. Кроме того, в комментарии журналистам уже на борту самолета, следовавшего в Москву, заявил, что его задержание невозможно.

Самолет с Навальным должен был приземлиться в московском аэропорту "Внуково", где его уже ждали сторонники, но в последний момент планы изменились и, прокружив полчаса над Москвой, самолет сел в "Шереметьево". Навальный вышел из самолета, проехал вместе со всеми пассажирами в автобусе до терминала. Уже в терминале аэропорта оппозиционер дал небольшой брифинг, где в очередной раз заявил, что ничего не боится. А уже через несколько минут был задержан на погранконтроле.

В чем обвиняют Навального

Против Навального в России есть несколько дел, по одному из них есть и решение суда. Так, по так называемому делу "Ив Роше" Навального в 2014 году приговорили к 3,5 годам условно. По делу также проходил и его брат, которого в отличие от Алексея Навального, приговорили к 3,5 годам колонии. В этом деле Навального и брата обвиняли в мошенничестве. На данный момент российское следствие пытается через суд добиться замены условного срока на реальный.

Кроме того, Навальный обвиняется в хищении. По этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы. В России оппозиционер был объявлен в федеральный розыск.

Отравление Навального

Навальный был отравлен 20 августа 2020 года в Томске. На борту самолета из Томска в Москву оппозиционеру стало плохо, после экстренной посадки его госпитализировали в клинику Омска, а через несколько дней - в берлинскую "Шарите". В начале сентября его выписали из больницы, но он оставался в Германии вплоть до сегодняшнего дня.

Как установили эксперты, Навальный был отравлен "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Сам Навальный уверен, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. После отравления Навального ряд стран ввели санкции против России.