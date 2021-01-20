Стена с Мексикой и два импичмента: чем запомнился Трамп на посту президента

Сегодня истекают полномочия 45-го президента США Дональда Трампа. Он покидает Белый дом и не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. За последние 150 лет в Америке ни один глава государства не поступал подобным образом. Чем еще запомнилось президентство Трампа - в материале РБК-Украина.

Стена с Мексикой

Одним из первых решений Трампа было возведение стены на границе США и Мексики для борьбы с нелегальными мигрантами. Для финансирования проекта президент даже блокировал утверждение бюджета. Однако на 2020 год из запланированных 1600 км стены удалось построить около 600 км, большая часть из которых - реконструкция существующих заграждений.

Встреча с Ким Чен Ыном

Исторические переговоры главы США с лидером Северной Кореи на фоне ядерной проблемы состоялись в демилитаризованной зоне в июне 2019. При этом Трамп пересек демаркационную линию, став первым президентом Америки, который посетил КНДР. Ким Чен Ын и Дональд Трамп всего встречались 3 раза, но конкретные шаги относительно ядерного разоружения Северной Кореи до сих пор не предприняты.

Выход из ядерной программы

В 2018 году США вышли из сделки по отказу Ирана от ядерного оружия. Трамп обвинил Тегеран в невыполнении условий соглашения, а также заявил, что США восстанавливает санкционные ограничения и запрещает покупку иранской нефти, доходы от которой Иран якобы направляет на усиление вооружения.

Выход из Парижского соглашения по климату

В 2017 году Америка прекратила участие в Климатическом соглашении (предполагает реализацию мер по снижению выбросов углекислого газа). Еще до вступления на должность Трамп критиковал идею влияния человека на климатические изменения. По его мнению, выход из Парижского соглашения должен был помочь угольной промышленности США и бизнесу

Разрыв отношений с ВОЗ

На фоне пандемии коронавируса Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения. Глава США заявил, что ВОЗ находится под полным контролем Китая. Также Трамп выдвинул обвинения, что организация здравоохранения не предприняла своевременных действий для недопущения распространения СOVID-19.

Два импичмента

Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Первую попытку отстранения главы государства Конгресс предпринял по обвинению в злоупотреблении властью. Его подозревали в оказании давления на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора, в котором Трамп просил возобновить расследование коррупционных связей сына Джо Байдена. Однако Сенат его оправдал.

Второй раз импичмент Трампу объявили в последнюю неделю президентства. 45-го главу США обвинили в подстрекательстве к насилию во время штурма Капитолия 6 января участниками акции в его поддержку. Решение о втором импичменте Сенат вынесет уже после прекращения полномочий Трампа.

Торговая война с Китаем

Трамп критиковал торговую политику Китая еще во время своей избирательной кампании. Экономические отношения США и КНР обострились в 2018 году, когда были установлены торговые пошлины до 25% на ввозимые из Китая товары. КНР также ввел ответные ввозные пошлины на продукцию из США.Также Трамп обвинял Китай в краже интеллектуальной собственности США. В 2019 году началась некоторая стабилизация в отношениях стран, но с началом пандемии Трамп отказался от переговоров, обвинив КНР в распространении коронавируса.

Покинул больницу во время лечения от СOVID-19

В начале пандемии COVID-19 Дональд Трамп скептически относился к опасности коронавируса, однако 2 октября 2020 заразился сам. Вместе с женой Меланией Трамп ушел на карантин, а позже был госпитализирован с температурой. В больнице Трамп провел только три дня. Он покинул клинику на вертолете и продолжил лечение уже в Белом доме.

Встреча с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН 25 сентября 2019. Переговоры состоялись после публикации стенограммы их скандального телефонного разговора. Оба президента подчеркнули, что никакого давления со стороны Белого дома на Киев не было. При этом Зеленский отметил, что хочет оставаться вне американской политики. Также президенты говорили о борьбе с коррупцией, помощи США Украине. Трамп напомнил о начале поставок летального оружия.

Встреча с Путиным

За время своего президентства Трамп встречался с Путиным трижды. Последняя встреча двух лидеров состоялась в Японии летом 2019 на саммите G20. До официального начала переговоров Трамп в шуточной форме обратился к Путину с просьбой не вмешиваться в выборы в США. Во время встречи затронули темы о ситуации в Сирии, Иране, Украине, Турции, о переговорах по контролю над вооружениями и подключению к ним Китая. Также обсуждался вопрос задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Напомним, 20 января в 08:00 (15:00 по Киеву) Дональд Трамп покидает Белый дом. Он не будет поздравлять Джо Байдена перед инаугурацией. Также Трамп проигнорировал традицию утреннего чаепития президентов и отказался предоставить Байдену правительственный самолет.

Подробно о том, как проходит передача полномочий от Трампа к Байдену в день инаугурации в материале РБК-Украина.