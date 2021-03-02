Стало известно, когда и где вакцинируется Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - уточнил собеседник.
Он также отметил, что президент получит прививку препаратом AstraZeneca.
Ранее сам Зеленский заявлял, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.
"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", - говорил он.
Отметим, сегодня Зеленский находится в зоне Операции объединенных сил с рабочей поездкой. Вместе с ним на Донбасс отправился президент Европейского совета Шарль Мишель.
Вчера министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым изменил план вакцинации от COVID в Украине. Это сделано для того, чтобы президент и другие высшие чиновники могли сделать прививку вне очереди.