Стало известно, сколько получит посредник на закупке вакцин для Украины

Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от COVID для Украины, получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.
Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина.
"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что услуги Crown Agents обойдутся в около 2%.
До этого источник сообщал РБК-Украина, что услуги Crown Agents стоят в среднем 5% от суммы контракта. Эта компания уже более 10 лет работает в Украине, сотрудничает с различными министерствами и ведомствами.