ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин. Не 5%

Новина українською → Украина, Суббота 16 января 2021 16:48
Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин. Не 5% Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости.

Об этом по результатам встречи с министром РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника - компанию Crown Agents.

"Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики - транспортировки в сверхнизких температурах", - рассказала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на внеочередном заседании утвердил Crown Agents компанией, которая будет заниматься закупками ванкцин от коронавируса для Украины. Ранее этим вопросом занимались "Медзакупки".

Ранее источник сообщал РБК-Украина, что услуги Crown Agents стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Отметим, британская компания Crown Agents работает в Украине более 10 лет, сотрудничает с Минфином, Миниэкономики, Минздравом, АМКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина Коронавирус
NEWS
Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19