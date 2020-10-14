ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС согласовал санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания

Новина українською → Брюссель, Среда 14 октября 2020 11:59
ЕС согласовал санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", - отметил Йозвяк.

Он также добавил, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что представители стран ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников за отравление Навального. Санкции будут вводиться на основании выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила, что оппозиционер был отравлен боевым ядом "Новичок".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже заявила, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции. По ее словам, нет никаких доказательств, что Навального действительно отравили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Российская Федерация Навальный отравление Санкции
NEWS
На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь
Надежда Собенкоредактор ленты новостей На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь
DAILY
В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией