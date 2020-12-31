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В США выдвинули новые обвинения Коломойскому 

Автор: Инна Собора

В среду прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо. Ранее такие обвинения касались собственности в Кентукки и Техасе.

Об этом пишет Reuters.

Адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова не удалось.

В заявлении министерства юстиции США утверждается, что Коломойский и Боголюбов использовали незаконно присвоенные средства из украинского ПриватБанка для покупки коммерческой недвижимости в Огайо, и что в США их конфисковали.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты.

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.

Напомним, Министерство юстиции США 6 августа обвинило Коломойского "в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел", и в их отмывании в США.

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Новости Украины Игорь КоломойскийГеннадий Боголюбов