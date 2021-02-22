США изучают возможность новых санкций против "Северного потока-2"

Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против "Северного потока-2". Вашингтон продолжает следить со строительством российского газопровода.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение о применении санкций", - сказала она.
Псаки отметила, что санкции являются только одним из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности в Европе. США продолжат работать с союзниками и партнерами по этому вопросу.
В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге для прессы подчеркнул, что возможные шаги Вашингтона в отношении "Северного потока-2" не станут "сюрпризом" для европейских партнеров.
Напомним, сегодня Министерство финансов США внесло в еще один список санкций судно "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток" в Балтийском море, и его владельца.
Кроме того, недавно стало известно, что Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2".