США готовы работать с Китаем и "заставят платить" Россию: основное из заявления Байдена

Президент США Джо Байден выступил сегодня, 4 февраля, в Белом доме. Его выступление касалось отношений США с Россией, Китаем и еще ряда вопросов.

Центральной линией всего выступления Байдена был тезис о том, что "Америка возвращается на мировую арену" - в противовес внешней политике, которую проводил Трамп, подробней - в материале РБК-Украина.

Россия "будет платить" за свои действия

Байден заявил, что в недавней беседе с российским президентом Путиным объяснил ему, что США больше не будут уступать перед лицом агрессии РФ. Он добавил, что Вашингтон заставит Москву платить за свои действия.

"Я четко объяснил Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал он.

Китай конкурент, но США готовы с ним работать

Американский президент критически отозвался о Китае. Он раскритиковал действия Пекина, назвав его "самым серьезным нашим конкурентом". В то же время Байден пообещал работать с Китаем, "когда это будет в американских интересах".

Ситуация с Навальным и протесты в России

Глава Белого дома высказался и по поводу ситуации с отравлением и приговором российского оппозиционера Алексея Навального. Он выразил "глубокую озабоченность" действиями российских властей в отношении Навального и участников мирных акций протеста, которые проходят в России.

Планы по внешней политике

Байден анонсировал ряд отдельных шагов во внешней политике новой администрации США. В частности, будет прекращена поддержка просаудовских сил, участвующих в гражданской войне в Йемене.

Также Байден заморозит решение своего предшественника, Дональда Трампа, о переброске части американского контингента, расположенного в Германии - речь идет почти о 10 тысячах солдат. США также собираются активнее принимать у себя беженцев из других стран.

Кроме того, Байден анонсировал президентский меморандум, посвященный защите прав ЛГБТ-сообщества по всему миру.

Напомним, недавно в Госдепе США заявили, что Вашингтон планирует пересмотреть все "злонамеренные действия" России.

Кроме того, Байден пообещал генсеку НАТО консультироваться в вопросах Афганистана, Ирака и России.