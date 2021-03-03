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Не Россия. Госдеп назвал главного противника США в 21 веке

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 19:49
Не Россия. Госдеп назвал главного противника США в 21 веке Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена не считает Россию главным геополитическим противником в 21 веке. Главным противником для США является Китай.

Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря, Россия относится только к "серьезным вызовам" для Вашингтона, а вот американо-китайские отношения являются "крупнейшим геополитическим вызовом 21 века".

"Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея. Есть и серьезные кризисы, с которыми нам приходится иметь дело, в том числе в Йемене, Эфиопии и Мьянме. Но вызов со стороны Китая - совсем другое дело", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Китай является единственной страной, обладающей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая "бросает серьезный вызов стабильной и открытой международной системе". С Китаем, по его мнению, нужно взаимодействовать с позиции силы.

"Наши отношения с Китаем будут конкурентными там, где они должны быть, тесными там, где они могут быть и враждебными, когда они должны такими быть", - добавил глава Госдепа.

Напомним, до этого в Пентагоне заявляли, что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции.

Кроме того, недавно Евросоюз и США договорились вместе противостоять вызовам со стороны России и Китая.

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