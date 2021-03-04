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Социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

После введения двух пакетов санкций в отношении проросийских телеканалов, а затем народного депутата Виктора Медведчука, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос. Количество тех, кто считает, что Украина движется в правильном направлении, выросло.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Вместе с тем, выросло доверие к Зеленскому и удовлетворенность деятельностью власти как таковой.

"Я, кстати, считал, что рейтинг ОПЗЖ должен был бы вырасти в связи с этими санкциями, а Зеленского - наоборот снизиться. Судя по тому, что мы видим, ситуация немного другая", - отметил он.

По словам социолога, украинец воспринял это так: "три телеканала и Медведчук действуют в интересах государства-агрессора, и против интересов Украины, против них вводятся санкции - значит, украинская власть действует правильно".

Напомним, недавно КМИС и СОЦИС опубликовали рейтинг доверия к президенту.

Также, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проиходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

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Новости Украины рейтингВладимир ЗеленскийСанкцииВиктор Медведчук
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