В СНБО призвали местные советы неотложно провести сессии из-за COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к местным советам с просьбой безотлагательно провести сессии после местных выборов. Данилов призывает рассмотреть вопрос борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в открытом письме Данилова, опубликованном на странице СНБО в Facebook.

"С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важным является безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должны быть рассмотрены вопросы преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе", - заявил он.

Данилов отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ, нацеленных на улучшение жизни жителей общин.

Напомним, на днях секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине 100% будет введен локдаун, но пока идет обсуждение относительно даты.

Кроме того, в СНБО назвали ориентировочные сроки вакцинации населения Украины от коронавируса. В ведомстве хотят завершить вакцинацию украинцев к концу следующего года.