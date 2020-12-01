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В СНБО назвали сроки вакцинации против COVID-19 в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 14:43
В СНБО назвали сроки вакцинации против COVID-19 в Украине Фото: вакцина против COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года. В Совете национальной безопасности и обороны хотят, чтобы вакцинировалось максимальное количество украинцев.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", - сказал он.

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.

Ранее Комиссаренко сообщал, что Украина может начать вакцинацию от COVID-19 в середине 2021.

Также РБК-Украина писало, что, по словам президента Владимира Зеленского, первыми вакциной против коронавируса будут привиты группы риска - медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

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