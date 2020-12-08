В СН рассказали, когда Рада рассмотрит закон об особом статусе ОРДЛО

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что парламент может рассмотреть законопроект о продлении особого статуса Донбасса во вторник, 15 декабря. Его хотят продлить еще на год.

Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина.

"До бюджета планируется как минимум рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Там мы просто меняем 31 декабря 2020 года на 31 декабря 2021 года. Он должен быть до бюджета, насколько я помню... Такой план предварительный", - отметила Кравчук.

Она добавила, что 15 декабря запланировано и рассмотрение двух законопроектов №№4470-4471 по выходу из конституционного кризиса, которые наработала рабочая группа.

"Также будут рассмотрены законопроекты, которые были наработаны в рабочей группе, поэтому мы ожидаем, что будет поддержка (в зале, - ред.)", - сказала парламентарий.

Напомним, в Раду 7 декабря внесли проект закона о продлении особого статуса Донбасса.

Кроме того, парламенту предлагают принять закон для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как писало РБК-Украина, также рабочая группа ВР разработала законопроект, призванный урегулировать конституционный кризис в Украине. В нем прописано создание механизма контроля за соблюдением судьями антикоррупционного законодательства.