В Раде появился закон о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховную раду сегодня, 7 декабря, внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На данный момент текст документа отсутствует.



Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Проект "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован под №4467. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее информированный источник РБК-Украина в команде президента Владимира Зеленского анонсировал внесение этого закона в парламент в понедельник.



По словам собеседника, документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила эту информацию и подчеркнула, что больше ничего в законе не меняется. Его необходимо принять, чтобы дать возможность нашим переговорщикам продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс.

Как писало РБК-Украина, 4 декабря глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей пленарной неделе.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Она прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.