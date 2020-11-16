В СН не обсуждали отмену карантина выходного дня

Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня. Сегодня нардепы решили не проводить заседания из-за карантинных ограничений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантинных ограничений также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование... Но там соавторы - председатель фракции, первый заместитель председателя фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали", - отметила нардеп.

Напомним, Верховная рада будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня. Завтра, 17 ноября, парламентарии намерены его рассмотреть.

Как писало РБК-Украина, в Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня. В Киеве, Николаеве и Ровно вышли на протест предприниматели.