Карантин выходного дня могут отменить: кому разрешат работать

Верховная рада Украины рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - говорится в тексте документа.

Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Постановление ВР вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Народные депутаты рассмотрят ее во вторник, 17 ноября.

Как писало РБК-Украина, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.