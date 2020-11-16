Карантин выходного дня могут отменить: кому разрешат работать
Верховная рада Украины рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - говорится в тексте документа.
Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
- баров, ресторанов, кафе;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
Постановление ВР вступит в силу со дня опубликования.
Напомним, ранее стало известно, что в Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Народные депутаты рассмотрят ее во вторник, 17 ноября.
Как писало РБК-Украина, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.