В "Слуге народа" рассказали, что 120 нардепов будут делать на передовой на Донбассе

В среду утром, 21 октября, народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс. Они едут на линию разграничения, где останутся ночевать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сегодня в шесть часов уже депутаты уехали. Далее там будут вдоль линии разграничения распределяться по бригадам, по группам и будут там ночевать, а завтра вернутся. Будут общаться с военнослужащими, местным населением. Я думаю, что просто будут общаться, чтобы узнать, какая там ситуация", - сообщил он.

Напомним, вчера во время обращения к Верховной раде президент Владимир Зеленский, заявил, что 120 депутатов от "Слуги народа" отправятся на Донбасс, чтобы "услышать о ситуации там не из соцсетей, а от военных и местных жителей".

Как писало РБК-Украина, за последние сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. С начала суток обстрелов пока не было.

Отметим, до этого президент сообщал, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако это во многом зависит от желания Российской Федерации.