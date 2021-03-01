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"Слуга народа" соберется на заседание: что рассмотрят

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что нардепы рассмотрят в ходе сегодняшнего заседания. Парламентарии рассмотрят судебную реформу и несколько законопроектов по безопасности.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Будем рассматривать и по судебной реформе, и несколько законопроектов по безопасности. По поводу системы воинского учета и приведения системы учета и деятельности органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Также будет рассматриваться законопроект о военных капелланах. Его нет в повестке дня на эту неделю, но он тоже важен по военной тематике", - рассказал нардеп.

Корниенко отметил, что на повестке дня - и вопрос налогообложения игорного бизнеса.

"Будем обсуждать и вопрос налогообложения игорного бизнеса, так как он является насущным, и еще устранение противоречий по комиссии по вопросам регулирования азартных игр", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что ни в понедельник, ни на этой неделе фракция не будет рассматривать кадровые вопросы.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект о судебной реформе.

Как писало РБК-Украина, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.

Так, ранее Зеленский провел совещание с Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов ВР о необходимости судебной реформы в Украине.

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Новости Украины Верховная РадаСлуга народаАлександр Корниенко
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