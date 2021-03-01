Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе

В Украине создают учебные места для отработки боевых действий в городе. Такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровненском полигоне.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, говорится в материале "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина" .

По его словам, оккупированная часть Донбасса - это по большей части большие городские агломерации. Поэтому военных готовят к возможному силовому освобождению части Украины.

"Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать", - объяснил военный эксперт.

Однако, силовой сценарий освобождения Донбасса это лишь один из условных вариантов развития ситуации. Пока нет никаких оснований полагать, что власть рассматривает его всерьез или, более того, считает приоритетным.