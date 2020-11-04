ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В штабе ООС назвали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 04 ноября 2020 16:29
В штабе ООС назвали четыре новых участка разведения сил на Донбассе Фото: Виктор Ганущак (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак.

По его словам, было согласовано разведения сил в Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.

В штабе ООС назвали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Фото: карта с участками разведение сил (facebook.com/pressjfo.news)

Ганущак также рассказал о ситуации на тех участках, где разведение уже состоялось.

"Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - добавил он.

Напомним, 17 октября вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о подготовке разведения сил на четырех участках Донбасса.

Как писало РБК-Украина, четыре новых участка разведения сил на Донбассе были согласованы Трехсторонней контактной группой на заседании 20 августа.

Кроме того, в украинской делегации в ТКГ рассчитывали, что процесс разведения сил и разминирования на Донбассе будет разблокирован в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс ООС Разведение сил
NEWS
Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Шмыгаль назвал условие введения локдауна в Украине
DAILY
Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР