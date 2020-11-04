В штабе ООС назвали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на брифинге рассказал исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак.

По его словам, было согласовано разведения сил в Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.

Фото: карта с участками разведение сил (facebook.com/pressjfo.news)

Ганущак также рассказал о ситуации на тех участках, где разведение уже состоялось.

"Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - добавил он.

Напомним, 17 октября вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о подготовке разведения сил на четырех участках Донбасса.

Как писало РБК-Украина, четыре новых участка разведения сил на Донбассе были согласованы Трехсторонней контактной группой на заседании 20 августа.

Кроме того, в украинской делегации в ТКГ рассчитывали, что процесс разведения сил и разминирования на Донбассе будет разблокирован в ближайшее время.