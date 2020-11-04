Штаб Байдена готов через суд добиваться правильного подсчета голосов

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена готов через суд добиваться правильного подсчета голосов. У Байдена обвинили Дональда Трампа в желании помешать обработке всех избирательных бюллетеней.

Об этом заявила представитель штаба Байдена О’Мэлли Диллон, передает Reuters.

Она назвала возмутительным заявление Трампа о попытке фальсификаций на выборах при подсчете голосов.

"Заявление президента сегодня вечером о попытке прекратить подсчет должным образом бюллетени было возмутительным, беспрецедентным и неверным. Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала Диллон.

В штабе отметили, что готовы также отстаивать право на надлежащий подсчет голосов, если Трамп обратится в суд.

Напомним, ранее Трамп заявил, что обратится в Верховный суд из-за возможных фальсификациях на выборах. По его словам, подсчет голосов идет слишком медленно.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента во всех штатах. За должность президента борются Дональд Трамп и Джо Байден. По данным ведущих американских СМИ, лидирует на выборах Байден.