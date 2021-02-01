Шмыгаль встретится с главами фракций Рады: что на повестке дня

Во вторник после заседания Верховной рады состоится встреча руководства парламента, глав депутатских фракций и групп с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Встреча посвящена урегулированию ситуации с тарифами для населения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на встрече премьер должен проинформировать руководство Рады и глав фракций о дальнейших шагах для разрешения ситуации с тарифами.

"Мы договаривались еще раньше об этом... Что проведем дополнительную встречу по информированию руководства Верховной рады, руководителей депутатских фракций и групп, какова ситуация (с тарифами, - ред.), как мы будем двигаться дальше. Потому что мы сделали один шаг, но к сожалению сегодня мы не можем говорить, что мы полностью решили все проблемы", - пояснил спикер ВР.

Однако он подчеркнул, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.

"Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован", - отметил Разумков.

Напомним, на прошлой неделе Рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

Как писало РБК-Украина, ВР также приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Кабмину рекомендовали установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.