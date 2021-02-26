ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 14:32
Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о введении санкций против Беларуси. В частности, против чиновников и бизнесменов, близких к режиму Александра Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп опубликовал ответ Шмыгаля на депутатское обращение. Согласно документу, премьер поручил рассмотреть вопрос о санкциях против Беларуси Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Минэкономики.

Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси

Фото: ответ Шмыгаля на депутатский запрос (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности введения экономических санкций против Беларуси. По его словам, Киев не хочет душить санкциями Минск.

Накануне Европейский союз на год продлил санкции против должностных лиц из Беларуси. Санкции распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям, запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. Среди них президент Александр Лукашенко, а также семь юридических лиц, чьи активы заморожены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Денис Шмыгаль Санкции
NEWS
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма