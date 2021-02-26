Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о введении санкций против Беларуси. В частности, против чиновников и бизнесменов, близких к режиму Александра Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп опубликовал ответ Шмыгаля на депутатское обращение. Согласно документу, премьер поручил рассмотреть вопрос о санкциях против Беларуси Министерству иностранных дел, Государственной пограничной службе и Минэкономики.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности введения экономических санкций против Беларуси. По его словам, Киев не хочет душить санкциями Минск.

Накануне Европейский союз на год продлил санкции против должностных лиц из Беларуси. Санкции распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям, запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. Среди них президент Александр Лукашенко, а также семь юридических лиц, чьи активы заморожены.